3. Liga: MSV Duisburg – TSV 1860 München, 2:2 (0:0)

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Joseph Boyamba brach für den TSV 1860 München den Bann und markierte in der 61. Minute die Führung. Duisburg drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Alaa Bakir und Marvin Ajani sorgen, die per Doppelwechsel für Kolja Pusch und Niclas Stierlin auf das Spielfeld kamen (71.). 12.388 Zuschauer wurden in der 72. Minute Zeuge eines unglücklichen Eigentors von Tobias Fleckstein zum 2:0 für 1860. Das 1:2 des MSV Duisburg bejubelte Julian Hettwer (77.). Torsten Ziegner wollte die Heimmannschaft zu einem Ruck bewegen und so sollten Aziz Bouhaddouz und Phillip König eingewechselt für Benjamin Girth und Marvin Bakalorz neue Impulse setzen (78.). Für den späten Ausgleich war Bakir verantwortlich, der in der 80. Minute zur Stelle war. Mit dem Abpfiff des Unparteiischen Erbst (Gerlingen) trennten sich die Zebras und der TSV 1860 München remis.