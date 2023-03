3. Liga: SV 07 Elversberg – SV Meppen, 2:2 (2:2)

Robin Fellhauer brachte Elversberg in der 13. Spielminute in Führung. Das Team von Horst Steffen bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als David Blacha für den Ausgleich sorgte (15.). Christoph Hemlein machte in der 25. Minute das 2:1 des SV Meppen perfekt. Die 4.308 Zuschauer hatten sich schon auf die Halbzeitpause eingestellt, da schlug Manuel Feil noch einmal zu: 2:2 stand es nun aus Sicht von SV 07 Elversberg (43.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Anstelle von Luca Prasse war nach Wiederbeginn Beyhan Ametov für Meppen im Spiel. Mit einem Wechsel – Semih Sahin kam für Luca Dürholtz – startete Elversberg in Durchgang zwei. In der 62. Minute stellte der SV Meppen personell um: Per Doppelwechsel kamen Samuel Abifade und Lukas Eixler auf den Platz und ersetzten Blacha und Hemlein. Die Schlussphase musste SV 07 Elversberg ohne Carlo Sickinger bestreiten, der in der 83. Minute mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Die Erwartung der Zuschauer an die zweite Hälfte dürfte groß gewesen sein, doch sie wurde enttäuscht: Weitere Tore blieben aus und so trennten sich der Tabellenführer und Meppen remis.