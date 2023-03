2. Liga: DSC Arminia Bielefeld – SV Darmstadt 98, 3:1 (0:0)

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Mathias Honsak sein Team in der 54. Minute. Manuel Prietl vollendete in der 72. Minute vor 18.500 Zuschauern zum Ausgleichstreffer. In der 76. Minute änderte Torsten Lieberknecht das Personal und brachte Jannik Müller und Magnus Warming mit einem Doppelwechsel für Filip Stojilkovic und Phillip Tietz auf den Platz. Kurz darauf traf Fabian Klos in der Nachspielzeit für die Arminia (90.). Kurz vor Schluss traf Benjamin Kanuric für das Heimteam (90.). Schließlich sprang für die Elf von Trainer Uwe Koschinat gegen Darmstadt ein Dreier heraus.