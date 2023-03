Biathlon: Herrmann-Wick verballert Staffel-Sieg in Östersund

Die deutsche Frauen-Staffel hat beim Biathlon-Weltcup in Östersund die Chance auf den Sieg, muss sich schließlich aber mit Platz drei begnügen. Schlussläuferin Denise Herrmann-Wick zeigt am Schießstand Nerven.

Im Staffelweltcup reichte es damit ebenfalls zu Platz drei, die kleine Kristallkugel ging knapp an die in Östersund zweitplatzierten Französinnen.

Herrmann-Wick verliert direktes Duell

Die beim Silber-Coup bei der Heim-WM in Oberhof stark auftrumpfende Sophia Schneider fehlte wegen einer Infektion der oberen Atemwege, für sie war Hettich-Walz ins Team gerückt. Die deutsche Staffel hatte im Weltcup zuvor mit zwei zweiten und einem dritten Platz ebenfalls konstant überzeugt, lediglich in Hochfilzen reichte es als Vierter knapp nicht fürs Podest.

Am Sonntag (13 Uhr im LIVETICKER) steht zum Abschluss der Wettkämpfe von Östersund der Massenstart über 12,5 Kilometer an. Ab Freitag greifen die Frauen dann beim Weltcupfinale am Holmenkollen mit drei Abschlussrennen an.