Uli Hoeneß: "Keine WM-Rechte mehr für ARD und ZDF" - Bayern-Ehrenpräsident wütet gegen Öffentlich-Rechtliche

Bereits kurz nach der FIFA-Weltmeisterschaft 2022 in Katar lässt Uli Hoeneß im Doppelpass kein gutes Haar an der Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen. Nun erneuert er seine Kritik.

Auf der Münchner Makler- und Mehrfachagenten-Messe geriet Uli Hoeneß ob der WM-Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen einmal mehr in Rage. Bereits im Januar lederte er im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 gegen die TV-Sender.

Diese Kritik erneuerte der 71-Jährige nun in einer Talkrunde auf der Messe im MOC Veranstaltungscenter. „Da wurde bis zehn Minuten vor dem ersten Spiel über Menschenrechte gesprochen. Die sind natürlich wichtig - ich bin ein großer Freund der Menschenrechte. Aber irgendwann muss der Moment kommen, an dem es um Fußball geht.“

Uli Hoeneß erneuert Kritik aus dem Doppelpass

Dass es in Katar viele Probleme gebe, wollte Hoeneß dabei gar nicht bestreiten, aber „so schlimm, wie die deutschen Medien die WM im Vorfeld gemacht haben: Das hat die Öffentlichkeit um ein wunderbares Erlebnis gebracht“, klagte er die übertragenden Sender an und polterte weiter: „Mir geht es auf die Nerven, wie sich die Deutschen momentan auf der ganzen Welt gerieren. Wir haben selbst genügend Probleme zu lösen.“

Bereits bei seinem Doppelpass-Auftritt im Januar zog er einen Vergleich mit Weltmeister Argentinien. Auch dort sei man für Menschenrechte, man habe jedoch in diesen vier Wochen „den Fußball ins Zentrum des Interesses“ gerückt.

Hoeneß wieder lautstark für den FC Bayern aktiv

Es war nicht das erste Mal, dass Hoeneß in dieser Woche öffentlichkeitswirksam aufgetreten war. Vor dem 2:0-Sieg im CL-Achtelfinalrückspiel gegen Paris Saint-Germain stärkte er Trainer Julian Nagelsmann im Rahmen der Veranstaltung „Das rote Sofa“ der Münchner Abendzeitung den Rücken.

„Der Ausgang des Spiels gegen Paris hat mit der Zukunft des Trainers Nagelsmann überhaupt nichts zu tun“, betonte Hoeneß. „Ich finde, das wird total hochgespielt. Der Ausgang des Spiels am Mittwoch hat mit dem Engagement von Julian Nagelsmann aus meiner Sicht überhaupt nichts zu tun.“

Ausschließen wolle er einen Wechsel des Tottenham-Stars an die Isar jedoch. Er selbst sei nur ein Aufsichtsratsmitglied. „Wenn die anderen acht sagen, er wird gekauft, dann wird er gekauft. So ist es in einer Demokratie.“