Ski alpin: Mikaela Shiffrin jetzt einsame Spitze - US-Star triumphiert bei Jubiläum

Der legendäre ehemalige Skirennläufer Stenmark lobte Shiffrin nach ihrem Rekordsieg in höchsten Tönen. „Sie ist so beeindruckend, sie ist großartig“, sagte der Schwede der Nachrichtenagentur AFP. Stenmark verfolgte das entscheidende Rennen von Shiffrin im schwedischen Are nach eigenen Angaben am Fernseher.