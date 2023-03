Bundesliga-Barometer: Revierderby Dortmund gegen Schalke brisantestes Spiel - BVB favorisiert

Am Samstag steht zum 100. Mal das Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund auf dem Programm. In einer repräsentativen Umfrage ist dieses Spiel das brisanteste der Saison.

An diesem Samstag steht in der Bundesliga zum 100. Mal das Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund an.

Eine Partie, die die Massen elektrisiert - nicht nur im Ruhrgebiet, sondern in ganz Fußball-Deutschland, wie eine repräsentative Umfrage des Bundesliga-Barometers , an der 5.624 Personen teilnahmen, ergab.

So gaben 73 Prozent der befragten Fans an, dass das Revierderby, das Dortmund in der Hinrunde zuhause mit 1:0 gewonnen hatte, in dieser Saison das brisanteste Duell in der Bundesliga ist.