Biathlon-WM: Wunderkind Selina Grotian im Goldrausch

Bei der Junioren-WM in Kasachstan holt Biathletin Selina Grotian ihre nächste Goldmedaille. Sie wird bereits mit Magdalena Neuner und Laura Dahlmeier verglichen.

Selina Grotian bleibt bei der Junioren-WM Kasachstan in der Erfolgsspur und bescherte dem DSV eine weitere Goldmedaille.

Sie musste nach zwei Schießfehlern zwar zwei Mal in die Strafrunde, war aber dennoch 52,8 Sekunden schneller als Jeanne Richard aus Frankreich (1 Fehler) und die Schwedin Sara Andersson (54,7 Sekunden/1 Fehler).

Grotian vom Erfolg überrascht

„Ich habe nicht erwartet, dass ich heute so gut fahren kann, ich war vor dem Rennen sehr müde“, wurde Grotian in der ARD zitiert.

Diese Müdigkeit sah man ihr aber in der Loipe nicht an. Sie dominierte das Rennen im Stile der beiden Legenden Laura Dahlmeier und Magdalena Neuner.

Am Sonntag geht sie in der Verfolgung mit einem riesigen Vorsprung und damit als Top-Favoritin auf Gold in die Spur.