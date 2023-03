Champions League: Dieser Bayern-Star begeistert Hamann

Besonders die Abwehrarbeit des FC Bayern habe ihm imponiert . Vor allem Dayot Upamecano habe ihn überzeugt: „Matthijs de Ligts Rettungsaktion war stark, aber was Dayot Upamecano gespielt hat, war sensationell. Es hilft, wenn du in der Abwehr einen Sprecher hast, und ich glaube, dass de Ligt schon viel spricht, aber wenn Upamecano so spielt wie gegen PSG, dann muss man auch wenig sprechen.“

PSG bald ein „Verein wie jeder andere“

„Wenn du etwas Solides aufbauen willst, dauert es sieben, acht Jahre. Ob die Besitzer von PSG die Geduld dazu haben, stelle ich schwer in Frage. Deswegen glaube ich, dass PSG in drei bis fünf Jahren ein Verein sein wird wie jeder andere in Frankreich oder in Europa.“