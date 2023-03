Bundesliga: 1. FC Köln – VfL Bochum 1848, 0:2 (0:1)

Für den FC gab es in der Partie gegen Bochum, an deren Ende eine 0:2-Niederlage stand, nichts zu holen. Der Vergleich im Hinspiel war mit einem 1:1-Unentschieden geendet.

Kevin Stöger schoss in der neunten Minute vom Elfmeterpunkt das erste Tor des Spiels für den VfL Bochum 1848. Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause die Mannschaft von Coach Thomas Letsch, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. Anstelle von Danilo Soares war nach Wiederbeginn Dominique Heintz für den Gast im Spiel. Steffen Baumgart setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Steffen Tigges und Denis Huseinbasic auf den Platz (67.). In der 76. Minute erhöhte Erhan Masovic auf 2:0 für den VfL. Steffen Baumgart wollte Köln zu einem Ruck bewegen und so sollten Tim Lemperle und Mathias Olesen eingewechselt für Florian Kainz und Eric Martel neue Impulse setzen (77.). Die 0:2-Heimniederlage der Gastgeber war Realität, als Referee Welz (Wiesbaden) die Partie letztendlich abpfiff.