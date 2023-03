DEL-Play-offs: DEG steht im Viertelfinale

Die DEG steht in den Play-Offs © Imago

Die Düsseldorfer EG hat Aufsteiger Löwen Frankfurt in den Vor-Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf schnellstem Weg ausgeschaltet und ihr Viertelfinalticket gelöst.

Die DEG trifft ab Mittwoch auf den Hauptrundenzweiten ERC Ingolstadt, ab dem Viertelfinale gilt der Modus "best of seven". Die Düsseldorfer hatten es als Tabellensiebter knapp verpasst, sich direkt für die Runde der besten Acht zu qualifizieren.