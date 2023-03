Frauen-Bundesliga: Bayern vorerst an der Spitze

Bayern-Frauen vorübergehend an der Spitze © Imago

Mit 37 Punkten zogen die Bayern zum Auftakt des 14. Spieltags an Titelverteidiger VfL Wolfsburg (36) vorbei. Der deutsche Meister, der am vergangenen Wochenende beim 1:2 gegen die TSG Hoffenheim seine erste Bundesliga-Niederlage seit Oktober 2021 kassiert hatte, ist am Sonntag beim Tabellensechsten Bayer Leverkusen zu Gast.