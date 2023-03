3. Liga: SC Verl – Hallescher FC, 2:2 (2:1)

Die 1.200 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Mael Corboz brachte den SC Verl bereits in der dritten Minute in Front. Nico Ochojski beförderte das Leder zum 2:0 der Gastgeber über die Linie (23.). Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Tunay Deniz seine Chance und schoss das 1:2 (43.) für Hallescher FC. Zur Pause war Verl im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Für das zweite Tor von Halle war Tom Zimmerschied verantwortlich, der in der 54. Minute das 2:2 besorgte. Der SC Verl stellte in der 58. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Maximilian Wolfram, Luca Stellwagen und Oliver Batista Meier für Jesse Tugbenyo, Michel Stöcker und Joel Grodowski auf den Platz. Wenig später kamen Sebastian Müller und Dominik Steczyk per Doppelwechsel für Andor Bolyki und Erich Berko auf Seiten von Hallescher FC ins Match (68.). Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich Verl und Halle mit einem Unentschieden.