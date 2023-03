Bundesliga: Trotz Glanzleistung! Badstuber kritisiert Bayern-Star Matthijs de Ligt

21:2 lautet die Tordifferenz des FC Bayern in der Champions League in der laufenden Saison.

Der ehemalige Bayern-Profi und Nationalspieler Holger Badstuber äußerte nun dennoch Kritik an der bayerischen Verteidigung: „Sie können verteidigen, aber eben einfach nicht konstant. Besonders in der Bundesliga gab es in der Vergangenheit zu viele Spiele, in denen sie dem Gegner gute Chancen ermöglicht haben und unnötig brenzlige Situationen kreiert haben, die zu Gegentoren führten“, erklärte er dem Portal watson.de.