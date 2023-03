Champions League: Alaba verrät zu seinem irren Stuhl-Jubel bei Real neue Details

Nun hat David Alaba weitere Details genannt zu seiner denkwürdigen Aktion vor fast genau einem Jahr am 9. März 2022, als er bei der irren Aufholjagd im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain (3:1) sich einen nahe dem Rasen stehenden Stuhl schnappte und diesen wie einen Pokal in die Höhe stemmte.

„Als Karim (Benzema, Anm. d. Red.) getroffen hat, ist das Stadion verrückt geworden, wir als Team sind verrückt geworden“, sagte der 30 Jahre alte Ex-Spieler des FC Bayern in einer am Freitag erscheinenden Real-Dokumentation auf AppleTV+ .

Alaba über Stuhl-Jubel: „Weiß nicht, warum ...“

„Dann habe ich diesen Stuhl des Sicherheitsmanns gesehen und ihn hochgehoben. Ich weiß nicht, warum, ich weiß nicht, wie das in meinen Kopf kam“, fügte Alaba, der die Stuhl-Aktion in einem LaLiga-Spiel der vergangenen Saison wiederholte, da allerdings in der Kabine nach einem Last-Minute-Sieg gegen den FC Sevilla (3:2).