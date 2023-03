Biathlon: Häcki-Groß spricht über Essstörung - “Habe regelrechte Fressanfälle bekommen”

Im Laufe der Zeit habe die Schweizerin „komplett die Kontrolle verloren und einfach alles gegessen, was da war. Manchmal habe ich an einem Abend den kompletten Kühlschrank leer gefressen“.

Häcki-Groß: „Habe wieder Spaß am Training“

Körperlich fühle sich Häcki-Groß mittlerweile viel wohler, dazu sei der Spaß am Training zurückgekehrt. „Das schlägt sich in den Ergebnissen nieder“, freute sich die gebürtige Engelbergerin, die in diesem Winter schon bei elf Einzel- und Staffelrennen in die Top Ten lief.