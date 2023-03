DEL-Play-offs: Vertreibt Fischer die Kölner Haie?

Die Kölner Haie treffen in den Playoffs auf die Adler Mannheim. Das potenzielle „Spiel sechs“ findet wieder in Köln statt. Nun könnte allerdings Helene Fischer den Haien einen Strich durch die Rechnung machen.

Da am 26. März in der Lanxess Arena ein Konzert der Schlagersängerin stattfinden wird, würden die Haie ausweichen und ihr Heimspiel gegen die Adler Mannheim in Krefeld austragen. Das gab der Klub am Freitag bekannt.