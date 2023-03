Nach Kritik an Asylpolitik: BBC nimmt Lineker vom Sender

Lineker hatte in einem Tweet am Dienstag die von der Regierung bei ihren Asylplänen verwendete Sprache mit der „von Deutschland in den 30er Jahren“ verglichen. Die Politik von Innenministerin Suella Braverman sei „mehr als schrecklich“.

Lineker präsentiert seit 1999 in der Sendung "Match of the Day" die Highlights der englischen Premier League. Ian Wright, ebenfalls ehemaliger englischer Nationalspieler, sagte seine für Samstag vorgesehene Teilnahme an der Sendung wegen der Entscheidung ab. "Ich habe der BBC gesagt, dass ich morgen nicht dabei bin. Solidarität", twitterte der 59-Jährige.