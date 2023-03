Julian Nagelsmann enthüllt Gespräch mit Cancelo - schafft er, was Guardiola nicht konnte?

Julian Nagelsmann erzählt von einem offenen Gespräch mit Joao Cancelo - weil der Leihspieler beim FC Bayern anschließend wieder mehr Freude am Job zeigte, wird er gegen Augsburg eine Chance bekommen.

Julian Nagelsmann hat beim FC Bayern mit Joao Cancelo einen solchen Profi in den eigenen Reihen. „Wenn er spielt, ist alles gut, wenn nicht, dann nicht“, sagte der Coach über den Leihspieler von Manchester City auf einer Pressekonferenz am Freitag . (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Er hat zuletzt im Wettkampfersatztraining nicht so einen guten Eindruck gemacht, das hat ihm nicht so gefallen“, führte Nagelsmann aus - und berichtete dann von einem „sehr guten Gespräch“, das er anschließend mit Cancelo geführt habe.

Nagelsmann über Cancelo: „Werde ihn belohnen“

Cancelo war im Sommer von ManCity zu den Münchner gekommen, als Hauptgrund für den Wechsel hatte er die fehlende Spielzeit in der Meistermannschaft von Pep Guardiola angeführt. Die Unzufriedenheit führte ihn zu einem Vereinswechsel.

Am Samstag spielt der Rekordmeister gegen den FC Augsburg, Cancelo wird dann vermutlich von Beginn an auflaufen. Zuletzt hatte er bei Anpfiff unter anderem im Achtelfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain in der Champions League auf der Bank gesessen.