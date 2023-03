Kubacki übernimmt Raw-Air-Führung

Dawid Kubacki übernimmt zum Auftakt der zehntägigen Raw-Air-Tour in Norwegen die Führung in der Gesamtwertung.

Der Pole flog in der Qualifikation für den Wettkampf in Oslo am Samstag (14.40/ZDF und Eurosport) auf 125,0 m und verwies mit 127,2 Punkten den neuen Weltmeister Timi Zajc (Slowenien/126,8) sowie den Österreicher Stefan Kraft (122,5) auf die Plätze zwei und drei. (DATEN: Alle Infos zum Skispringen)