Eberl-Anfeindungen rufen Enke-Psychiater auf den Plan: "Fans haben auch Vorbildfunktion"

Angesichts der Anfeindungen gegen Max Eberl wendet sich der Psychiater von Robert Enke an die Fans. Was erwartet RB Leipzigs Sportchef nun bei der Rückkehr zu seinem Ex-Klub Gladbach?

Valentin Markser, der frühere Psychiater von Robert Enke, hat angesichts der Feindseligkeiten gegen RB Leipzigs Sportchef Max Eberl einen Appell an die Fußball-Anhänger adressiert und diese hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung auch in der Bundesliga in die Pflicht genommen.