Bundesliga heute LIVE: 1. FC Köln - VfL Bochum im TV, Stream & Ticker

Zum Start des 24. Spieltag empfängt der 1. FC Köln Tabellenschlusslicht Bochum. Während der Effzeh seine drei Spiele andauernde Torlos-Serie beenden will, braucht der VfL nach vier Liga-Pleiten in Folge dringend Punkte für den Klassenerhalt.

Der 1. FC Köln will seine Torlosserie in der Bundesliga am Freitag (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) gegen Tabellenschlusslicht VfL Bochum beenden.