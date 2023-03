Biathlon: „Ich hasse Journalisten!“ Norwegen-Star Tandrevold erklärt sich nach Wutausbruch

Bei der Biathlon-WM in Oberhof macht Ingrid Landmark Tandrevold mit einem emotionalen Video auf sich aufmerksam. Mit etwas Abstand erklärt sie ihre harten Worte.

Diese harten Worte wählte Ingrid Landmark Tandrevold während der im Februar ausgetragenen Biathlon -WM in Oberhof in ihrem Vlog. Dieses Video veröffentlichte sie nach der enttäuschenden Frauen-Staffel.

Als Medaillenkandidatinnen in den Wettbewerb gestartet, beendete das norwegische Quartett aus Karoline Offigstad Knotten, Ida Lien, Marte Olsbu Röiseland und besagter Tandrevold das Rennen mit einem enttäuschenden sechsten Rang .

Ingrid Landmark Tandrevold wütete nach der Frauen-Staffel bei der Biathlon-WM in Oberhof in ihrem Vlog

Biathlon-Star schimpft nach rabenschwarzem Tag

Dementsprechend schlecht gelaunt war die 26-Jährige an diesem Tag.

Die ständigen Nachfragen der Journalisten nach dem Rennen, was bei ihr schiefgelaufen sei, machten die Laune nicht besser. „Ihr (Journalisten, Anm. d. Red.) seid wirklich Freunde, wenn die Dinge gut laufen - und ihr seid absolut schrecklich, wenn die Dinge schlecht laufen.“

Tandrevold: „Nein, ich hasse euch nicht!“

„Nein, ich hasse euch nicht“, betonte sie im Gespräch mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunksender Norwegens NRK und fügte hinzu: „Ich wollte einfach zeigen, wie man sich in so einem Moment fühlt, wenn man so viel investiert.“