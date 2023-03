Tirreno: Kämna verliert Führung an Etappensieger Roglic

Kämna muss Gesamtführung an Roglic abgeben © AFP/SID/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Nach nur einem Tag hat der deutsche Radprofi Lennard Kämna beim italienischen Etappenrennen Tirreno-Adriatico die Gesamtführung an Primoz Roglic verloren. Der dreimalige Vuelta-Sieger aus Slowenien gewann das fünfte Teilstück über 168 km mit der Bergankunft in Sarnano-Sassotetto und eroberte das Blaue Trikot. Kämna (Bora-hansgrohe) wurde Fünfter und liegt nun vier Sekunden hinter Roglic, der am Vortag seinen ersten Saisonsieg gefeiert hatte.