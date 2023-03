Nach Darts-Märchen: Sensationssieger schmiedet überraschende Pläne

Anzeige

Andrew Gilding wirft sich bei den UK Open sensationell zum Titel. Jetzt verrät der Engländer, der auf keine einfache Zeit zurückblickt, was er mit dem üppigen Preisgeld vorhat.

Der neue UK-Open-Champion Andrew Gilding hat nach seinem Sensationserfolg verraten, was er mit dem gewonnenen Preisgeld von 110.000 Pfund plant.

Der BBC erklärte der 52 Jahre alte Darts-Profi, dass er dank seines Gewinns aus seiner „winzigen Ein-Zimmer-Sozialwohnung“ ausziehen will.

„Ich hatte nie wirklich Geld in meinem Leben - nie“, erklärte Gilding, der seit 30 Jahren in derselben Wohnung in Suffolk lebt. Sein Traum sei es, ein eigenes Haus zu kaufen.

Gilding berichtet über psychische Probleme

Der Engländer schmiedet darüber hinaus weitere Pläne. „Es hängt davon ab, wie viel Geld ich sparen kann, aber ich habe immer davon geträumt, einen Snookertisch in voller Größe zu haben. Aber dazu müsste ich wahrscheinlich erst einmal die Weltmeisterschaft gewinnen“, meinte er.

Um Gilding stand es nicht immer so gut wie aktuell. Vor seiner Darts-Karriere hatte er in einem Schlachthof und einer Hühnerfabrik gearbeitet.

Auf seine plötzliche Arbeitslosigkeit folgten mentale Schwierigkeiten. Trotzdem fand Gilding in seinen frühen 30ern zum Dartssport. „Ich hatte einige psychische Probleme und begann, meine ganze Zeit in geschlossenen Räumen zu verbringen. Als ich in einer Kirchenband Gitarre spielte, kam ich wieder raus“, blickte der Überraschungssieger zurück.

Gilding: „Will kein Superstar sein“

Als er der Kirchenband beigetreten sei, „kam ich unter die Leute, und man sagte mir, ich solle einem Team beitreten. Ich beschloss, mich dem örtlichen Kneipenteam anzuschließen, und damit fing es wohl an“, beschrieb er seine Anfänge im Darts.

