Hockey: Deutschland verliert erstes Spiel nach WM-Coup

Knapp sechs Wochen nach dem WM-Triumph ist die deutsche Hockey-Nationalmannschaft wieder im Länderspiel-Alltag angekommen. Im indischen Rourkela unterlag das Team von Bundestrainer Andre Henning dem Gastgeber in der Pro League mit 2:3 (0:1). Am 29. Januar hatten die Männer des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) im indischen Bhubaneswar ihren dritten WM-Titel nach 2002 und 2006 gefeiert .

Harmanpreet Singh (30.) und Sukhjeet Singh (31., 42.) brachten den Rekord-Olympiasieger klar in Front, nachdem Deutschland in der Frühphase des Spiels aus fünf Strafecken in direkter Folge kein Kapital hatte schlagen können. Paul-Philipp Kaufmann (45.) und Michel Struthoff (58.) verkürzten. Es war die dritte Niederlage für Deutschland im fünften Saisonspiel der Pro League.