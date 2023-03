NFL: Colin Kaepernick hofft immer noch

Seit 2016 stand Colin Kaepernick nicht mehr in der NFL auf dem Platz. Doch noch immer hat der Quarterback die Hoffnung auf ein Comeback nicht aufgegeben.

Colin Kaepernick hat seine Hoffnung auf eine Rückkehr in die NFL immer noch nicht aufgegeben. Das machte der 35-Jährige bei einem Medientermin deutlich.

„Ich stehe an fünf, sechs Tagen die Woche um 4.30 Uhr auf und absolviere mein Training. Ja, die Leidenschaft ist immer noch da und auch die Fähigkeit“, betonte der Footballer, der von 2011 bis 2016 für die San Francisco 49ers als Quarterback in der NFL aktiv war. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

Seit Kaepernicks Vertrag bei den 49ers auslief, findet er in Folge seines Protests gegen Polizeigewalt und Rassismus in Form eines Kniefalls kein neues Team.

Kaepernick ein viel beschäftigter Mann

In all den Jahren hielt er sich fit und war mit mehreren Franchises in Kontakt. Eine echte Chance gab ihm keine.