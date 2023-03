FC Bayern: Darum schwieg Joshua Kimmich nach dem PSG-Coup

Beim FC Bayern München und in der deutschen Nationalmannschaft gehört Joshua Kimmich zu den unbestrittenen Führungspersönlichkeiten. Aber nach dem Weiterkommen gegen Paris Saint-Germain überraschte er mit Schweigen.

Thomas Müller plauderte in den Katakomben entspannt mit den Journalisten und gab einen Einblick in seine Abendgestaltung. „Das wird sicherlich etwas dauern, bis ich ins Bett komme. Ihr wisst es ja selber, ihr (die Journalisten, Anm. d. Red.) seid auch noch voller Adrenalin“, scherzte er in der Runde.