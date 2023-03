FC Bayern vs. FC Arsenal: Tickets für Frauen Champions League in der Allianz Arena zu gewinnen

Die Fußballerinnen des FC Bayern empfangen in der Champions League den FC Arsenal - und das auf großer Bühne in der Allianz Arena! Sie wollen die Mannschaft live im Stadion anfeuern? SPORT1 macht es möglich.

Das Hinspiel findet am 21. März in der Allianz Arena statt. Damit kehren die FCB-Frauen gut drei Monate nach dem Rekordspiel gegen den FC Barcelona in der UWCL-Gruppenphase auf die größte Münchner Fußballbühne zurück.