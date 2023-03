FC Bayern: Leroy Sané wieder zu spät!

Wie die Bild -Zeitung berichtet und mit Fotos belegt, war der Nationalspieler am Freitag zu spät zum Treffpunkt vor dem Abschlusstraining für das Bundesliga -Heimspiel gegen den FC Augsburg (Sa., ab 15.30 Uhr im LIVETICKER ) erschienen.

Leroy Sané zu spät zum Bayern-Training

Dem Bericht zufolge fuhr Sané erst um 10.02 Uhr am Trainingsgelände an der Säbener Straße vor. Trainer Julian Nagelsmann will seine Spieler aber spätestens eine Stunde vor Trainingsbeginn auf dem Gelände haben.