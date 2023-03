Europa League: Freiburg-Fans tricksen sich bei Juventus ins Stadion

Vor Juve-Kracher: So frenetisch feiern Freiburg-Fans in Turin

Es war eine große Enttäuschung für die SC- Fans, als bekannt wurde, dass Juventus Turin einige Tickets der Breisgauer stornierte. Im Vorfeld hatten die Fans kurzerhand Mitgliedschaften beim italienischen Rekordmeister abschlossen, um so an mehr Tickets zu kommen.

So überlisten Freiburg-Fans Juve

Am Donnerstag waren aber dann doch deutlich mehr Freiburg-Fans im Allianz Stadium in Turin, als vom Heimverein erwartet. Um doch noch in den Genuss der wohl größten Partie der Vereinsgeschichte zu kommen, fanden die Freiburger Fans einen Ausweg.