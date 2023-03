Matarazzo attestiert TSG-Profis Aufwärtstrend

Trainer Pellegrino Matarazzo vom abstiegsbedrohten Bundesligisten TSG Hoffenheim will trotz des freien Falls in Richtung 2. Liga einen Aufwärtstrend bei seiner Mannschaft erkannt haben.

„Ich glaube weiterhin, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagte der Coach vor dem Punktspiel am Sonntag beim SC Freiburg (15.30 Uhr): „Aus meiner Sicht ist es stabiler geworden in den letzten drei Spielen. Die Jungs machen einen guten Eindruck.“

Sechs Niederlagen in Folge für die TSG

In der Liga sind die Hoffenheimer seit 13 Partien ohne Dreier und holten in diesem Zeitraum gerade einmal zwei Punkte. Zuletzt setzte es sechs Punktspielpleiten in Folge. Der Klub von Mehrheitseigner Dietmar Hopp gehört zu den vier punktgleichen Teams am Tabellenende.