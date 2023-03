FC Bayern: "Ein Signal an Europa"- Stefan Effenberg beeindruckt vom FCB

"Ist das eine Drohung?!" Frage nach Bayern-Bonus bringt Effenberg in Rage

Stefan Effenberg ist von den Leistungen des FC Bayern in der Champions League beeindruckt - und lobt vor allem Trainer Nagelsmann für dessen mutige Entscheidungen.

Der FC Bayern gehört nach dem Doppel-Sieg gegen Paris Saint-Germain zu den Topfavoriten in der Champions League - findet zumindest Stefan Effenberg.

Der SPORT1-Experte zeigte sich in seiner Kolumne für t-online von der Leistung des deutschen Rekordmeisters am Mittwoch schwer beeindruckt: „Bayern sendet damit ein Signal an Europa.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)