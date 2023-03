Vor Frankfurt-Spiel: Polizei erhöht Kontrollen in Neapel

Frankfurt am Main (SID) - Nach dem Ausschluss der Fans von Eintracht Frankfurt für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League beim SSC Neapel am 15. März (21.00 Uhr/DAZN) werden die Sicherheitsvorkehrungen in der Stadt verschärft. Grund dafür seien Befürchtungen der italienischen Polizei, dass Eintracht-Fans auch ohne Ticket nach Neapel reisen und es zu Zusammenstößen kommen könnte, berichtet die Gazzetta dello sport. Das Hinspiel hatte Napoli am Main mit 2:0 gewonnen, rund um die Partie war es zu einigen gewaltsamen Übergriffen und Festnahmen gekommen.