"Es wird eklig für den BVB!" Schalke-Liebling Zalazar macht Derby-Ansage

Rodrigo Zalazar: Na klar! Den Schnuller trägt er zum Beispiel nur von Schalke. Es ist echt verrückt, du kannst ihm 100 Schnuller geben und er nimmt nur den blau-weißen. Deshalb bin ich zuletzt in den Fanshop gegangen und habe gleich mal Nachschub geholt: Fünf Schnuller auf einmal.

Zalazar: Ich mache das erst zwei Tage vor dem Spiel und nicht die ganze Woche über. Thiago ist eigentlich echt entspannt. In der Nacht schreit er aber manchmal und dann werden wir natürlich wach. Für mich als Fußballprofi, der jeden Tag körperliche Topleistung bringen muss, ist die Qualität des Schlafs sehr wichtig. Emily versteht das und hilft mir wirklich sehr. Ich bin dankbar dafür, dass sie so eine tolle Mutter ist.

SPORT1: Ist das Derby am Samstag auf Schalke gegen Dortmund Ihr Karriere-Highlight?

Zalazar: Das entscheidende Aufstiegsspiel in der vergangenen Saison gegen St. Pauli steht bei mir ganz oben. Klar ist aber, dass das Derby gegen Dortmund etwas ganz Besonderes ist. Ich bin verrückt nach solchen Spielen. Ich liebe Derbys und habe diese Spiele schon mit St. Pauli gegen den HSV gemocht. Ich liebe diesen speziellen Druck.

SPORT1: Sie werden von den Schalke-Fans von Liebes-Botschaften überhäuft. Was wünschen sich die Anhänger von Ihnen?

Zalazar: Dieses Spiel ist enorm wichtig für uns und die Fans. Wir wollen ihnen den Derbysieg schenken, sie verdienen ihn. Sie leiden so oft mit uns und fahren überall für uns hin. Dortmund ist in einer guten Verfassung, auch wenn sie jetzt in Chelsea verloren haben. Wir haben aber auch einen Lauf und machen es gerade als Team sehr gut. Wir verteidigen mit viel Leidenschaft, vor allem Moritz Jenz und Maya Yoshida halten den Laden hinten zusammen. Ich kann sagen: Es wird für den BVB sicher nicht einfach. Sie müssen richtig hart gegen uns arbeiten. Das wird eklig!