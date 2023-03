Bundesliga: Derby ohne Haller? Das würde der BVB-Star nicht akzeptieren

Borussia Dortmund tritt am Wochenende zum Revierderby auf Schalke an. Sébastien Haller brennt auf einen Einsatz gegen den Rivalen.

Borussia Dortmund tritt am Wochenende zum Revierderby in der Veltins-Arena auf Schalke an. Für die Fanlager ist es das Spiel der Saison, welches für beide Teams zudem äußerst richtungsweisend ist. (NEWS: Bierverbot? Schalke sauer)