Leverkusen schnuppert am Viertelfinale

Die letzte Titelchance in einer bislang enttäuschenden Saison lebt jedenfalls, die Ausgangslage für den Einzug ins Viertelfinale ist exzellent. "Es ist ein überragendes Ergebnis, und dennoch auch ein gefährliches Ergebnis. Aber die Mannschaft ist reif, clever und vor allem ehrlich genug, um die Situation gut einzuschätzen", sagte Kerem Demirbay, der in der 10. Minute das 1:0 erzielt hatte.

„Hätte mich mehr für Adam gefreut“

Für die ideale Ausgangslage sorgte in der Schlussphase Edmond Tapsoba (86.), der nach einem sehenswerten Freistoß von Adam Hlozek an den Pfosten schnell reagierte und erhöhte. "Freut mich für ihn, hätte mich aber mehr für Adam gefreut. Der Freistoß war überragend", lobte Demirbay.

Den Schwung mitnehmen kann die Werkself bereits am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Werder Bremen. Acht Punkte trennen die Leverkusener elf Spieltage vor Schluss als Neunter von einem Europa-League-Platz. Am Donnerstag (21.00 Uhr) kann Bayer dann beim Rückspiel in der Puskas Arena in Budapest die letzten Weichen für die Runde der letzten Acht im Europapokal stellen.