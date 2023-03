WWE plant folgenschweren Paukenschlag: "Das ist wahnsinnig"

So lief die erste Begegnung vor dem WWE-Megaduell

Das Wrestling-Imperium WWE will sich für den US-Wettmarkt öffnen - und dafür künftig Matchausgänge Monate im Voraus festlegen und geheim halten. Die Folgen wären einschneidend.

WWE will in den USA Wetten auf wichtige Matches ermöglichen

Wie zuerst CNBC berichtete, befindet sich WWE in Gesprächen mit den zuständigen Behörden in den Colorado, Michigan und Indiana. In letzterem US-Bundesstaat hat sich WWE auch schon bei der „Gaming Commission“ registriert.