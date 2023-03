Indian Wells: Nur Maria bei den Frauen in Runde zwei

Tatjana Maria in Runde zwei. © AFP/SID/JUNG YEON-JE

Tennisprofi Tatjana Maria hat es als einzige deutsche Spielerin in die zweite Runde beim WTA-Turnier in Indian Wells geschafft.

Tennisprofi Tatjana Maria hat es als einzige deutsche Spielerin in die zweite Runde beim WTA-Turnier in Indian Wells geschafft. Jule Niemeier und Laura Siegemund sind dagegen an ihren Auftakthürden gescheitert.