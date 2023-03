NBA: Wagner-Brüder verlieren erneut mit Orlando

Trotz der 35 Punkte der beiden Nationalspieler (Franz 24, Moritz 11) kassierte Orlando beim 124:129 gegen die Utah Jazz seine dritte Niederlage in Folge und liegt weiter auf dem 13. Rang im Osten.

Auch für Isaiah Hartenstein und die New York Knicks gab es in der Nacht zu Freitag nichts zu holen. Nach zuvor neun Siegen nacheinander kassierten die Knicks durch das 117:122 bei den Sacramento Kings nun die zweite Niederlage in Serie. Hartenstein kam auf fünf Punkte. Die Niederlage hat keine Auswirkungen auf das Tableau, als Fünfter steuern die Knicks klar auf die Play-offs zu.