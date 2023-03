Unions Wechselbad der Gefühle: „Hauptsache, wir kommen weiter“

Urs Fischer wusste nicht so recht, was er mit dieser Achterbahnfahrt anfangen sollte.

Urs Fischer wusste nicht so recht, was er mit dieser Achterbahnfahrt anfangen sollte. „Die Mentalität“ und „Moral“ seiner Mannschaft habe „gestimmt“, sagte der Trainer von Union Berlin nach dem wilden 3:3 (1:1) im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Union Saint-Gilloise, aber „so einfach wie heute darfst du es keinem Gegner machen.“

Zweimal wurde seine Mannschaft von den Belgiern eiskalt ausgekontert, dreimal kam sie aber insgesamt nach einem Rückstand im Köpenicker Schneegestöber zurück. Für das Rückspiel in Brüssel am kommenden Donnerstag ist damit alles offen. "Am Ende ist mir völlig egal, wie es aussieht, Hauptsache, wir kommen irgendwie eine Runde weiter. Das ist natürlich das Ziel", sagte Innenverteidiger Robin Knoche, der per Elfmeter-Nachschuss zum zwischenzeitlichen 2:2 (69.) ausgeglichen hatte.