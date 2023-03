Union-Boss Zingler prangert "katastrophale Entwicklung" an

Präsident Dirk Zingler von Union Berlin hat sich kritisch zum Ausschluss der Fans von Eintracht Frankfurt für das Achtelfinale in Neapel geäußert.

Präsident Dirk Zingler vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin hat sich überaus kritisch zum Ausschluss der Fans von Eintracht Frankfurt für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League beim SSC Neapel geäußert.

„Das ist eine katastrophale Entwicklung“, sagte Zingler vor Unions Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen den belgischen Vertreter Union Saint-Gilloise (3:3) bei RTL+ .

Frankfurt muss ohne Fans auskommen

In einen vom italienischen Innenministerium und der Präfektur Neapel ausgearbeiteten Erlass wird dem italienischen Spitzenreiter wegen Sicherheitsbedenken untersagt, „Eintrittskarten an Personen mit Wohnsitz in Deutschland zu verkaufen“.