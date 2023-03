Anzeige

Stenmark gönnt Shiffrin den Rekord: "Wirklich verdient" Stenmark gönnt Shiffrin den Rekord

Shiffrin könnte am Wochenende Stenmarks Rekord brechen © AFP/SID/STIAN LYSBERG SOLUM

SID

Am Wochenende könnte Mikaela Shiffrin in Are den Rekord des großen Ingemar Stenmark (86 Siege) brechen.

Mit 85 Weltcupsiegen ist Mikaela Shiffrin (27) schon die erfolgreichste Skirennläuferin der Geschichte, am Wochenende könnte die US-Amerikanerin in Are auch den Rekord des großen Ingemar Stenmark (86 Siege) brechen.

„Ich freue mich für sie. Es ist wirklich verdient“, sagte der Schwede im Interview mit der Nachrichtenagentur AFP.

Anzeige

Am Freitag (10.00/13.00 Uhr) hat Shiffrin beim Riesenslalom die Chance, mit Stenmark in dessen Heimat gleichzuziehen. Gelingt dies, könnte sie sich am Samstag (10.30/13.30) im Slalom alleine an die Spitze setzen.

Macht Shiffrin die 100 voll?

Er habe "schon vor vier Jahren gedacht, dass sie als Erste 100 Rennen gewinnen würde und noch mehr, wenn sie gesund bleibt", so Stenmark. Der 66-Jährige schätzt Shiffrins Qualitäten sehr: "Sie hat alles: gute körperliche Fähigkeiten, ein gutes Gleichgewicht und einen starken Verstand", sagte Stenmark, "sie ist so talentiert, dass andere Risiken eingehen müssen, um sie zu schlagen, und dabei kleine Fehler machen."

Während der zweimalige Olympiasieger seine Erfolge größtenteils im Slalom und Riesenslalom holte, ist Shiffrin auch im Super-G, in der Abfahrt und in der Kombination erfolgreich. "Es ist sehr beeindruckend, denn das hätte ich nie gekonnt", sagte der frühere Dominator.