Bundesliga: Sport-Club Freiburg – TSG 1899 Hoffenheim (Sonntag, 15:30 Uhr)

Die TSG konnte in den letzten sechs Spielen nicht punkten. Mit dem Sport-Club Freiburg wartet am Sonntag auch noch ein starker Gegner. Das letzte Ligaspiel endete für den SC mit einem Teilerfolg. 0:0 hieß es am Ende gegen Borussia Mönchengladbach. Die 14. Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für Hoffenheim gegen den 1. FSV Mainz 05. Tore waren zwischen beiden Mannschaften im Hinspiel Mangelware (0:0), nun hoffen die Fans auf „Offensivkost“.