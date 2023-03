3. Liga: Borussia Dortmund II – SG Dynamo Dresden (Sonntag, 15:00 Uhr)

Der Reserve des BVB steht gegen Dynamo Dresden eine schwere Aufgabe bevor. Die 15. Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für Dortmund II gegen den Sport-Club Freiburg II. Dresden siegte im letzten Spiel gegen den FC Erzgebirge Aue mit 1:0 und liegt mit 41 Punkten weit oben in der Tabelle. Partout keine Probleme hatte SG Dynamo Dresden im Hinspiel gehabt, als man einen 3:0-Sieg holte.

Die Heimbilanz von Borussia Dortmund II ist ausbaufähig. Aus 13 Heimspielen wurden nur 13 Punkte geholt. Wer den Gastgeber als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 52 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Mit nur 22 Treffern stellt das Team von Trainer Jan Zimmermann den harmlosesten Angriff der 3. Liga.

Die Leistungssteigerung von Dynamo Dresden lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo die Gäste einen deutlich verbesserten dritten Platz einnehmen. Die Hinserie schloss man auf Rang neun ab. Elf Erfolge, acht Unentschieden sowie sechs Pleiten stehen aktuell für die Elf von Coach Markus Anfang zu Buche. In den letzten fünf Spielen ließ sich Dresden selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz.