Europa League: Juventus Turin - SC Freiburg 1:0, Di Maria knackt Freiburgs Abwehr

Dabei ließ Juve angeführt von dem überragenden Ángel Di Maria eine Stunde lang die Muskeln spielen. Doch nach dem Kopfball-Tor des Argentiniers (53.) zogen sich die Hausherren immer mehr zurück und verpassten so die Vorentscheidung.

Zudem wurde der Ausgleich von Lucas Höler vom VAR aufgrund eines Handspiels von Matthias Ginter zuvor einkassiert (64.). „Natürlich ist es Hand, Absicht aber nicht. Der Juve-Spieler kommt direkt vor mir an den Ball. Ich bekomme den Ball dann aus einem halben Meter vor meinem Körper ab, ohne meine Arme abzustrecken. Ich checke es eh alles nicht mehr mit den Handregeln“, meinte Matthias Ginter bei RTL .

Direkt nach dem Anpfiff schwamm Freiburg schon und hatte Glück. Die Elf von Christian Streich wirkte in den ersten Minuten überfordert. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)

dí Maria nicht zu stoppen

Schon nach zwei Minuten klärte Philipp Lienhart nachdem Keeper Mark Flekken an die Hereingabe von Angel dí Maria nicht herankam in höchster Not.