Champions League: Riesen-Lob für Bayerns „unangenehmen Knochen“ Josip Stanisic

Für den gesperrten Benjamin Pavard von Beginn an aufgeboten zeigt Josip Stanisic eine Top-Leistung gegen PSG – und holt sich viel Extra-Lob von Julian Nagelsmann, Hasan Salihamidzic und seinen Mitspielern ab.

„Wenn er spielt, bin ich mir sicher, dass er es gut machen wird. Er war und ist einfach sehr verlässlich“, hatte Ex-Bayern-Talente-Coach Danny Schwarz im SPORT1 -Interview vor der Partie über seinen ehemaligen Schützling in der U23 gesagt.

Der in München geborene Deutsch-Kroate, der seit der U17 beim Rekordmeister spielt, bekam in Abwesenheit des gesperrten Benjamin Pavard die Chance von Anfang an – und stellte die Star-Offensive von PSG um Kylian Mbappé und Lionel Messi gemeinsam mit seinen Abwehr-Partnern Matthijs de Ligt und Dayot Upamecano kalt.