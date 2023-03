Serie A: Ex-Bayern-Talent fühlt sich von Juventus Turin verraten

Denn eigentlich war ihm wohl versprochen worden, dass nach der WM-Pause von der U19 in die U23 der Italiener hochgezogen werden soll, die in der Serie C (dritthöchste Liga Italiens) aktiv ist. Bislang saß der türkische Angreifer dort jedoch nur einmal auf der Bank, ohne eingewechselt zu werden.

Stattdessen wurde er weiter in der U19 eingesetzt, was ihm bitter aufstößt. Ebenfalls sehr enttäuscht ist er darüber, bei den Freundschaftsspielen der ersten Mannschaft nach der WM-Pause nicht berücksichtigt worden zu sein, im Gegensatz zu einigen Mannschaftskollegen der U19. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Serie A)

Agentur-Chef warnt Juventus: Viele Vereine an Yildiz interessiert

Der Stürmer hatte sich trotz Interesse aus Barcelona im Sommer für Juventus Turin entschieden, weil man ihm dort die vielversprechende Perspektive in Aussicht gestellt hatte, dass er in der zweiten Saisonhälfte dauerhaft in der Serie C spielen könnte. (NEWS: Bayern verliert Top-Talent)