Darts-Revolution bei World Cup of Darts! Mehr Nationen - und Einzel werden ersatzlos gestrichen

World Cup of Darts! Das sind die Änderungen in diesem Jahr

Alles neu beim World Cup of Darts! Das Format wird grundlegend verändert. So fallen die Einzel komplett weg. Werner von Moltke freut sich bei SPORT1 über das neue Konzept.

So werden bei dem am 15. bis 18. Juni stattfindenden Turnier in der Eissporthalle Frankfurt erstmals 40 statt bisher 32 Teilnehmerländer an den Start gehen.