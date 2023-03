Champions League: Bayern-Sportvorstand Salihamidzic über Gnabry: "Serge tut uns gut"

Derzeit kommen die beiden deutschen Nationalspieler nicht über die Reservistenrolle hinaus. So setzte Trainer Julian Nagelsmann in der heißen Phase der Saison gegen Paris Saint-Germain wie auch schon im Top-Spiel der Bundesliga auf seine vermeintliche Stamm-Offensive .

Dennoch unterstrich Bayerns Sportvorstand nach dem Champions-League-Kracher in der Mixed Zone die Wichtigkeit von Gnabry, der zuletzt abseits des Rasens auf der Fashion Week für Wirbel gesorgt hatte : „Natürlich, Serge tut uns gut. Das Tor ihm auch“, so Hasan Salihamidzic.

Musiala lobt Gnabry nach Bayern-Sieg

Auch wenn seine Statistiken mit zwölf Toren und elf Assists in 34 Pflichtspielen mehr als ordentlich sind, kam der 27-Jährige zuletzt meist von der Bayern-Bank. So auch am Mittwochabend gegen das Pariser Star-Ensemble, als der Flügelstürmer in 86. Minute für Coman eingewechselt wurde. (Spielplan und Ergebnisse der Champions League)